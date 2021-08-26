Зеленский уволил украинского посла в Канаде

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил с поста посла Украины в Канаде известного журналиста Андрея Шевченко, который занимал эту должность почти шесть лет.﻿ Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины, сообщает Сегодня.

"Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде и с должности Представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству" , – говорится в соответствующем Указе президента Украины.

Биография