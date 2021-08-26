Вице-премьер обсудил реформу ОПК с главой представительства НАТО
Вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что встретился с главой представительства НАТО в Украине Александером Винниковым, стороны обсудили реформу оборонно-промышленного комплекса страны, сообщает Интерфакс-Украина.
"Провел официальную встречу с главой представительства НАТО в Украине Александером Винниковым. Обсудили состояние текущего сотрудничества и процесс реформирования украинской оборонной промышленности. Александер Винников со своей стороны поздравил активизацию реформирования ОПК в Украине и выразил готовность Альянса и в дальнейшем оказывать экспертную поддержку в процессе осуществления реформ", - написал Уруский в своем Facebook.
По его словам, в ходе встречи Винников предложил Украине представить этой осенью в НАТО Стратегию развития ОПК страны до 2030 года.
"Мною было отмечено, что для нашего государства есть две стратегические цели - вступление в ЕС и в НАТО. Считаю, что интеграция нашей страны в Альянс будет предшествовать вступлению в ЕС. Убежден, что реформа оборонной промышленности будет качественной и не затормозит движение Украины в НАТО. Ведь военно-техническое сотрудничество между Украиной и НАТО является важной составляющей интеграционных процессов", - добавил Уруский.