Вице-премьер обсудил реформу ОПК с главой представительства НАТО

Вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что встретился с главой представительства НАТО в Украине Александером Винниковым, стороны обсудили реформу оборонно-промышленного комплекса страны, сообщает Интерфакс-Украина.

"Провел официальную встречу с главой представительства НАТО в Украине Александером Винниковым. Обсудили состояние текущего сотрудничества и процесс реформирования украинской оборонной промышленности. Александер Винников со своей стороны поздравил активизацию реформирования ОПК в Украине и выразил готовность Альянса и в дальнейшем оказывать экспертную поддержку в процессе осуществления реформ" , - написал Уруский в своем Facebook.

По его словам, в ходе встречи Винников предложил Украине представить этой осенью в НАТО Стратегию развития ОПК страны до 2030 года.