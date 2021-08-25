Зеленский назначил нового посла при ЕС

Президент Владимир Зеленский назначил Всеволода Ченцова новым послом Украины в Европейском союзе. Соответствующий указ размещен на сайте президента, сообщает Лига.net.

"Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии" , – говорится в указе.

Всеволод Ченцов работает в МИД с 1996 года. Он работал в посольствах Турции, Польши, в представительстве Украины при ЕС. Сейчас Ченцов – директор департамента Евросоюза в МИД, заместитель главы делегации Украины для участия в слушаниях Международного Суда ООН о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.