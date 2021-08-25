Навальный впервые в колонии дал интервью

Российский оппозиционер Алексей Навальный не исключает, что может умереть в тюрьме, а также, что его спровоцируют на получение нового срока заключения, сообщает Сегодня.

Об этом политический узник рассказал в интервью американскому изданию The New York Times, находясь в колонии общего режима ИК-2 в городе Покров (Владимирская область).

Про смерть и Путина

Алексей не исключает, что его могут убить в тюрьме, потому что Путин – психически нездоровый человек:

"Давайте не забывать о том, что мы имеем дело с явно психически нездоровым человеком — Путиным. Патологическим лжецом с маниями величия и преследования. 22 года бесконтрольной власти сделают таким любого, и мы наблюдаем классическую ситуацию полубезумного царя. Убийцы из ФСБ стали ездить со мной по стране буквально со следующего дня после того, как я объявил, что иду на выборы президента. Умный ли это ход? Серьезно, отдать приказ своей спецслужбе убить политического противника химическим оружием? Так себе идейка. Но Путин сделал это потому, что одержим какими-то своими страхами и идеями".

О давлении

По словам оппозиционера, их зона специализируется на насилии психологическом и это куда более изощренно:

"Тебя не будут бить — наоборот, бесконечными провокациями тебя самого поставят в условия, когда ты вынужден будешь кого-то избить, ударить, угрожать. И тогда дело сделано — везде видеокамеры, и администрация с огромным удовольствием возбудит против тебя новое уголовное дело по факту нападения, добавив к твоему сроку пару лет. Не поддаваться на провокации — это главное, чему ты должен научиться здесь".

О еде

Навальный рассказал, что ему удалось изменить рацион заключенных благодаря социальным сетям:

"Раньше еда была не очень, но я пару раз написал об этом в инстаграме, и она стала существенно лучше. Основной пункт меню — каша. Если получаешь передачи и имеешь возможность покупать продукты в тюремном ларьке — вполне хватает. Если, как здесь говорят, "двигаешься на одной баланде", то, скажем так, это сильно поможет в борьбе с лишним весом".

О слежке

Алексей рассказал, что за семь месяцев его заключения, он ни разу не был в месте, где нет видеокамеры. А для того, чтобы хранить всю собранную о нем информацию, в колонию доставили огромный сервер:

"Все бумаги и записи, которые я несу на встречу с адвокатом и выношу со встречи, тщательно перефотографируются. Я ни разу не говорил ни с одним сотрудником без видеосъемки. Для руководства тюремной системы это и гарантия того, что я не буду влиять "разлагающе" на сотрудников. Забавно, у нас в отряде, в кабинете начальника, даже установили огромный сервер, чтобы хранить эти видеозаписи. А еще забавнее то, что когда мы в суде истребуем их, нам отвечают: "В результате технической поломки запись была уничтожена".