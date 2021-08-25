Под Ровно микроавтобус врезался в отбойник, двое погибших

На автодороге Киев-Чоп в Ровенской области в среду, 25 августа, водитель автомобиля Renault Trafiс не справился с управлением, в результате чего микроавтобус въехал в отбойник. Погибли два человека, еще четверо травмированы, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-службы регионального управления Нацполиции ДТП произошло в первой половине дня возле села Птича Дубенского района. Водитель и пассажиры родом из Прикарпатья. Они ехали в Ровно на работу.

"Водитель автомобиля Renault Trafiс - 35-летний житель Ивано-Франковской области, на закругленном участке дороги не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и допустил наезд на отбойник" , - говорится в сообщении.

В аварии погибли два жителя Ивано-Франковска. Один из травмированных мужчин госпитализирован в реанимационное отделение Дубенской больницы с переломами ног и ключицы. Трое других участников ДТП получили незначительные травмы.

Предварительно, водитель машины был трезв. Транспортное средство изъято. Открыто уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек (ч.3 ст.286 УК). Досудебное следствие продолжается.