Афганец попытался поджечь себя у посольства США в Афинах

Гражданин Афганистана попытался совершить акт самосожжения у посольства США в Афинах, сообщает Лента.Ру.

По данным полиции, 40-летний афганец облил себя горючей жидкостью неподалеку от американского посольства. Находившиеся на месте событий полицейские успели обездвижить мужчину прежде, чем он смог поджечь себя, а затем задержали его, ﻿пишет греческий портал «Ethnos».

По данным агентства, злоумышленника доставили в службу государственной безопасности.﻿ Личность мужчины не раскрывается, его мотивы устанавливаются. Предположительно, это был ответ на позицию США по Афганистану.