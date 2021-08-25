В Киеве двое подростков подожгли флаг Украины

Обгоревший флаг жители района нашли на дереве, под которым прошлым вечером гуляли дети, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Telegram-канала "Киев без цензуры"﻿ инцидент произошел на ул. Радужной. Полицию вызвали местные жители, обнаружившие висящий на дереве обгоревший флаг.

"По камерам видеонаблюдения удалось опознать двух 12-летних ребят, которые это сделали" , – говорится в сообщении.

За публичное надругательство над Государственным флагом Украины вандалам грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов или арест на срок до 6 месяцев.

Вероятно ответственность, понесут родители подростков, так как привлечь граждан к наказанию можно лишь после того, как им исполнится 14 лет.