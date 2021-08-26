Талибы обвинили Запад в бесчеловечности

Представитель радикального движения «Талибан» Забиулла Муджахид пожаловался на то, что западные страны вместе со своими гражданами эвакуируют из Афганистана местных квалифицированных специалистов. Об этом пишет The New York Times, сообщает Лента.Ру.

"Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать человеческие ресурсы: врачей, преподавателей, других нужных людей. В Америке они могут стать посудомойщиками или поварами. Это бесчеловечно" , — отметил он.

Муджахид добавил, что талибы не преследуют бывших переводчиков и других афганцев, которые работали на Соединенные Штаты. По его словам, в Афганистане этим людям ничего не угрожает.