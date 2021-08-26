Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов завершился. По его итогам определились последние участники самого престижного еврокубкового турнира, сообщает УНИАН.

Донецкий "Шахтер" пробился в список из 32-х команд, которые сыграют на групповом этапе. Киевское "Динамо" на правах чемпиона Украины автоматически получило путевку в групповой раунд.

Испания: "Атлетико" (Мадрид), "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Севилья", "Вильярреал"

Англия: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси"

Германия: "Бавария" (Мюнхен), "РБ Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), "Вольфсбург"

Италия: "Интер" (Милан), "Милан", "Аталанта", "Ювентус"

Франция: "Лилль", "Пари Сен-Жермен"

Португалия: "Спортинг" (Лиссабон), "Порту", "Бенфика"

Россия: "Зенит" (Санкт-Петербург)

Бельгия: "Брюгге"

Украина: "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк)

Нидерланды: "Аякс "(Амстердам)

Турция: "Бешикташ" (Стамбул)

Швеция: "Мальме"

Швейцария: "Янг Бойз"

Молдавия: "Шериф"

Австрия: "РБ Зальцбург"