Пентагон обязал военных вакцинироваться от COVID-19

Пентагон обязал военных вакцинироваться от COVID-19
Фото: Pixabay

Пентагон объявил, что вакцинация от COVID-19 станет обязательной для 1,3 миллиона человек, находящихся на действительной военной службе, сообщает Голос Америки.

«Мы пойдем дальше, сделав эту вакцину обязательной», – заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы готовим инструкции для вооруженных сил. Сроки завершения вакцинации, иными словами, как быстро мы хотим ее провести – мы работаем над этими инструкциями прямо сейчас», – добавил он.

Объявление Пентагона прозвучало после того, как Управление по контролю качества продуктов и лекарств дало полноценное разрешение на применение вакцины Pfizer для всех людей старше 16 лет.

Президент Байден ранее объявил, что все федеральные служащие должны вакцинироваться или проходить регулярное тестирование.

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