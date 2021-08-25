Пентагон обязал военных вакцинироваться от COVID-19

Пентагон объявил, что вакцинация от COVID-19 станет обязательной для 1,3 миллиона человек, находящихся на действительной военной службе, сообщает Голос Америки.

«Мы пойдем дальше, сделав эту вакцину обязательной» , – заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы готовим инструкции для вооруженных сил. Сроки завершения вакцинации, иными словами, как быстро мы хотим ее провести – мы работаем над этими инструкциями прямо сейчас» , – добавил он.

Объявление Пентагона прозвучало после того, как Управление по контролю качества продуктов и лекарств дало полноценное разрешение на применение вакцины Pfizer для всех людей старше 16 лет.

Президент Байден ранее объявил, что все федеральные служащие должны вакцинироваться или проходить регулярное тестирование.