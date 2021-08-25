Эвакуация из Афганистана после 31 августа продолжится - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время брифинга, что США продолжат эвакуировать людей из Афганистана и после 31 августа, сообщает Новое время.

«Позвольте мне прояснить: у нас нет крайнего срока для помощи американцам, которые остались в Афганистане и хотят уехать, а также афганцам, которые поддерживали нас и не смогли уехать. Эти усилия будут продолжаться и после 31 августа» , - отметил Блинкен.

Он также заявил, что боевики движения Талибан взяли на себя обязательство не мешать процессу эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев после 31 августа.