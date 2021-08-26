Из-за медленной вакцинации мировая экономика теряет триллионы

Медленные темпы вакцинации населения обойдутся мировой экономике серьезными потерями, сообщает Лента.Ру.

Исследование The Economist Intelligence Unit (EIU) показало, что те страны, которые не вакцинируют 60 процентов своего населения к середине 2022 года, лишатся части валового внутреннего продукта (ВВП) на 2,3 триллиона долларов в 2022-2025 годах. Около двух третей этой суммы придется на развивающиеся страны, что еще больше задержит их посткризисное восстановление.

Самый большой удар при оценке по доли ВВП ждет страны Африки к югу от Сахары — в общей сложности три процента от прогнозируемого уровня в 2022-2025 годах. В абсолютном выражении больше всего заплатит за низкие темпы вакцинации Азия — прогнозируется, что регион потеряет 1,7 триллиона долларов.

В исследовании отмечается, что кампания вакцинации в мире продвигается неравномерно. В странах с более высоким уровнем дохода хотя бы одну дозу вакцины к августу получило около 60 процентов населения. В бедных странах охват составил только один процент. Промедление с реализацией программы приводит к недовольству людей, увеличивая риск социальных волнений в странах, которые прививаются медленнее остальных.

Дополнительная проблема связана с распространением «дельта»-штамма коронавируса, из-за которого вакцинация может не решить проблему так эффективно, как надеялись правительства. Политическим лидерам необходимо переосмыслить стратегию по ограничению распространения коронавируса, чтобы адаптировать ее на долгосрочную перспективу, указали исследователи.