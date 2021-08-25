Президент Эстонии о Крыме, Донбассе и угрозах от РФ: интервью

Эстония поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО и вступление в Евросоюз, но для этого должен быть консенсус внутри этих объединений, а сама страна должна выполнить все необходимые условия. Об этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью Радио Свобода, сообщает Радио Свобода.

Она также рассказала, почему выступает против «Северного потока-2» и как Эстония подготовлена к возможной агрессии со стороны России.

На этой неделе Керсти Кальюлайд находилась с визитом в Украине, в рамках которого приняла участие в первом саммите «Крымской платформы» и торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Президенткой Эстонии также посетила административную границу с оккупированным Крымом и стала первым лидером иностранного государства, совершившего такую поездку.