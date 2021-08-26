США ввели огромные пошлины на российские трубы

Министерство торговли США ввело антидемпинговые пошлины на импорт нескольких видов стальных труб из России и Южной Кореи. Об этом говорится в уведомлении на сайте Федерального реестра США, сообщает Лента.Ру.

Пошлины ввели на импорт бесшовных стандартных, магистральных и напорных труб из углеродистой и легированной стали. Для российских труб пошлина составила 209,72 процента, в то время как для корейских — всего 4,44 процента, а для украинских — 23,75 процента.

Решение о введении пошлин было принято после того, как в начале августа американские власти заявили, что в результате их ввоза американской промышленности был «нанесен значительный ущерб».



