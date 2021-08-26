Ученые оценили риски новой глобальной пандемии

Ученые из Университета Падуи (Италия) сообщили, что в течение следующих 12 тысяч лет может произойти глобальная пандемия, которая уничтожит человечество, сообщает Обозреватель.

В своей научной работе исследователи изучали все эпидемии, которые фиксировались в мире с 1600 года. Об этом пишет PNAS.

"Цели этой работы – выявить новые особенности вероятностного распределения интенсивности эпидемий и количественно оценить вероятность возникновения экстремальных эпидемий путем сбора и анализа глобального набора исторических данных" , – рассказали авторы исследований.

Ученые учитывали эпидемии только в том случае, если они не активны в настоящее время (СПИД/ВИЧ, малярия и COVID-19 были исключены). Также не учитывались эпидемии, если против них есть вакцина или эффективное лечение, что дало возможность исключить эпидемии, возникшие после окончания Второй мировой войны. Всего было учтено 182 эпидемии.

Также в исследовании сообщалось, что человек, родившийся в 2000 году, имеет шансы столкнуться с новой пандемией, подобной COVID-19, около 38%. По подсчетам ученых, следующая такая глобальная эпидемия может произойти в ближайшие 59 лет.

В случае глобальной катастрофы часть человечества может укрыться в местах, которые надежны защищены даже от падения астероида или же ядерной войны.