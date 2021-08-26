Кому в Украине платят от 120 тыс. грн: вакансии

В Украине традиционно в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий оказались представители одной профессии – программисты. Украинские разработчики Java (программная платформа) могут в среднем получать около 120 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных популярного кадрового портала. Так, первые пять строчек в рейтинге заняли предложения для IT-шников. В рейтинге портала-конкурента также первые строчки заняли программисты. Однако максимальная зарплата здесь составила всего 63 тыс. грн.

Стоит отметить, что средняя зарплата по стране при этом составляет всего 15 тыс. грн. Украинские программисты могут зарабатывать даже больше, чем указано в рейтинге. Львиная доля работодателей не указывает размер зарплаты в объявлениях, информация из которых формирует рейтинги.

Первый рейтинг:

Java developer – 120 тыс. грн;

Senior Javascript developer – 100 тыс. грн;

Разработчик ПО – 95 тыс. грн;

Senior C# developer – 95 тыс. грн;

Разработчик ПО удаленно – 95 тыс. грн;

Сколько зарабатывают украинцы. Источник: work.uа

Альтернативный рейтинг:

Ruby on Rails программист – 63 тыс. грн