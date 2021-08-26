В НАТО оценили проблемы с талибами при эвакуации людей

Пока движение "Талибан" не согласится продлить сроки эвакуации людей из Афганистана, вывезти всех желающих покинуть страну не получится. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Financial Times, опубликованном в четверг, 26 августа, сообщает Корреспондент.

В связи с этим, отметил глава Североатлантического альянса, риски совершения терактов вблизи аэропорта Кабула растут каждый день.

"С одной стороны, мы хотели бы, чтобы у нас было как можно больше времени, чтобы вывезти максимальное число людей. В то же самое время, если мы останемся после 31 августа, особенно если у нас не будет хотя бы молчаливого согласия "Талибана", риск атак увеличивается" , - сказал генсек.

При этом Столтенберг назвал главную проблему, с которой сталкиваются страны-члены НАТО при эвакуации из республики - доставка людей в аэропорт.

"Даже если мы решим продлить сроки эвакуации, то нам все равно нужно будет доставлять людей в аэропорт, а районы вокруг аэропорта, Кабул и вся остальная страна контролируются "Талибаном" , - пояснил он.

Наконец, генсек призвал государства-члены Альянса объединиться и вместе противостоять угрозам, которые несут смена власти в Афганистане, а также "более агрессивная Россия и подъем Китая".