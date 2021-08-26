Владельцев самостроев обяжут платить земельный налог

У владельцев зданий и сооружений, построенных на землях государственной и коммунальной собственности, отберут возможность приобретать право собственности на такие здания. Легализовать самострои можно будет лишь в единственном случае – если выкупить земельный участок, на котором такой самострой возведен, и, соответственно, платить земельный налог, сообщает Обозреватель.

Такие новшества содержатся в законопроекте, разработанном Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр). Документ обнародован на официальном сайте ведомства для общественного обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту, в основу его разработки положена идея, согласно которой все построенное на земельном участке должно быть собственностью исключительно владельца участка. В частности, проектом вносятся такие изменения в Гражданский кодекс:

за владельцем земельного участка закрепляется абсолютное право собственности на все возведенные на таком участке здания и сооружения . Отметим, что сейчас такое право у владельца земли есть только по отношению к тому недвижимому имуществу, которое возведено на участке им самим;

. Отметим, что сейчас такое право у владельца земли есть только по отношению к тому недвижимому имуществу, которое возведено на участке им самим; исключается возможность признавать право собственности на самовольно построенную недвижимость по решению суда ;

; предлагается установить, что в случае прекращения права пользования земельным участком, на котором было построено здание (сооружение), владелец земельного участка имеет право требовать от владельца такого здания (сооружения) его сноса и приведение земельного участка в состояние, в котором он был до предоставления в пользование;

предоставляется возможность владельцу земельного участка или владельцу расположенной на ней недвижимости требовать продажи участка с недвижимостью как единого целого на аукционе (публичных торгах) с последующим распределением полученных денег между владельцем земли и владельцем недвижимости.

Кроме того, вносятся изменения в Земельный кодекс, согласно которым владельцам самостроев, расположенных на земельных участках государственной или коммунальной собственности, предоставляется возможность выкупа таких участков. При этом предусматривается возможность рассрочки платежа до 7 лет в случае, если цена земельного участка превышает 500 тысяч гривен. Однако первый платеж все равно должен быть не меньше 500 тыс. грн. Остальные платежи вносятся ежегодно равными частями с возможностью досрочной уплаты.

Авторы законопроекта утверждают, что его реализация позволит привлечь к налогообложению земельным налогом практически все застроенные земельные участки. Это, в свою очередь, будет приносить в бюджет дополнительно десятки миллиардов гривен ежегодно от продажи уже фактически потерянных для общин застроенных земель.

Вместе с тем, не стоит переживать владельцам жилых домов и индивидуальных гаражей, построенных на государственных или коммунальных земельных участках. Для них предусмотрено исключение из вышеуказанного правила – с принятием законопроекта такие участки перейдут в собственность владельцев указанной недвижимости автоматически и бесплатно.

Отметим, что на сегодняшний день существует два пути легализации самостроя, возведенного на земельных участках государственной и коммунальной собственности – судебный порядок и через районные администрации. Во втором случае необходимо обратиться с соответствующим заявлением, к которому предоставить следующий пакет документов: