Японцы обнаружили примеси в вакцине Moderna

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии приостановило использование 1,63 миллиона доз вакцин от коронавируса производства американской компании Moderna, в составе которых обнаружены примеси, сообщает Корреспондент.

По данным экспертов ведомства, размер частиц примеси составляет несколько миллиметров. Некачественные препараты были произведены в Испании, передает агентство Kyodo. Их обнаружили в восьми японских центрах COVID-вакцинации в пяти префектурах, включая Токио. Наличие посторонних веществ подтверждено в 39 флаконах.

В связи с этим министерство отозвало все дозы из трех партий, которые были сделаны на одной производственной линии в одно и то же время, и начало проверку.

Как известно, правительство Японии подписало контракт с Moderna на получение 50 миллионов доз вакцины COVID-19 к концу сентября. Кроме этого препарата, в стране применяются вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и американо-германского объединения компаний Pfizer и BioNTech.

По последним данным, в стране одну прививку от коронавируса получили 68,1 миллиона человек, или 53,6% населения, а две инъекции - 54,1 миллиона, или 42,6%.