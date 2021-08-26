Бустерная доза Johnson&Johnson увеличивает число антител в 9 раз

В компании Johnson&Johnson заявили, что после введения второй дозы их однодозной вакцины против коронавируса количество антител увеличивается в 9 раз, сообщает Hromadske.

Как утверждает CNN, в компании выяснили, что одна доза их препарата вызывает стойкий иммунитет к коронавирусу, сохраняющийся в течение 8 лет.

«Новые промежуточные данные наших исследований показывают, что бустерная доза вакцины против коронавируса от Johnson&Johnson вызвала быстрый и устойчивый рост количества антител — в девять раз больше, чем через 28 дней после прививки первичной однократной вакцины» , — говорится в сообщении.

Теперь компания ведет консультации с Всемирной организацией здравоохранения, а также профильными регуляторами ЕС и США о возможности введения людям дополнительной дозы.

Эта новое заявление компании важно для людей, привитых именно этим препаратом и живущих в странах, где уже начали вводить бустерные дозы. Дело в том, что регуляторы пока что рекомендовали начать ревакцинацию только тех людей, которым вводили препараты Pfizer и Moderna.