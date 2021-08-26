Все гипотезы о происхождении COVID-19 в силе — ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все гипотезы о происхождении коронавируса остаются в силе. В частности речь идет и об искусственном создании вируса, сообщает Новое время.

Об этом сказал глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан, пишет The Guardian

"Текущая ситуация такова, что все гипотезы о происхождении вируса все еще остаются в силе. Некоторые из них более вероятны, чем другие, учитывая текущий анализ, но все эти гипотезы требуют дальнейшего выяснения и дальнейшего ис ﻿ следования, и мы пойдем и посмотрим, куда все эти выводы приведут ВОЗ" , - сказал он.

Накануне специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что установить происхождение пандемии COVID-19 становится все труднее. Специалисты ВОЗ заявили, что «окно возможностей» для исследования происхождения SARS-CoV-2 быстро закрывается, и проведение некоторых исследований вскоре может стать невозможным.