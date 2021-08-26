Курс валют НБУ на 26 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 26 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 25 августа, достиг уровня 26.71 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 31.34 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.62 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.62 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 13 коп до 29.19 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 6 коп до 6.85 за 1 польский злотый.