Курс валют НБУ на 26 августа

Курс валют НБУ на 26 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 26 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 25 августа, достиг уровня 26.71 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 31.34 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.62 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.62 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 13 коп до 29.19 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 6 коп до 6.85 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.707400 +0.036
EUR Евро 31.343800 +0.215
RUB Рубль 0.361820 +0.004
GBP Фунт стерлингов 36.615800 +0.309
CHF Швейцарский франк 29.193200 +0.133
PLN Польский злотый 6.847700 +0.064
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