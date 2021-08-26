Курс валют НБУ на 26 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 26 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 25 августа, достиг уровня 26.71 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 31.34 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 3.62 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.62 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 13 коп до 29.19 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 6 коп до 6.85 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.707400
|EUR
|Евро
|31.343800
|RUB
|Рубль
|0.361820
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.615800
|CHF
|Швейцарский франк
|29.193200
|PLN
|Польский злотый
|6.847700