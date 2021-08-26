Гороскоп на сегодня 26 августа для всех знаков зодиака: Тельцы, вам нужна перезагрузка!

﻿Астрологи дали прогноз на сегодня, 26 августа 2021 года. День обещает быть успешным и продуктивным. Настройтесь на позитив, нарядитесь и идите покорять мир, сообщает Сегодня.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Если у вас есть бизнес, то сегодня вы сможете добиться ошеломляющих результатов. На работе по найму такого не предвидится – там рутина. Но звезды сулят удачу и в личной жизни. Будьте веселее и легче в общении, тогда все само собой уладится!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Вы будете чувствовать себя сегодня очень неопределенно. А это значит, что и действия ваши будут не слаженными, мысли спутанными. Остановитесь, оглянитесь вокруг и выдохните. Просто найдите час свободного времени посреди рабочего дня и устройте пешую прогулку в парке. Это здорово вас "перезапустит".

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Любая деятельность, которая связана с работой, принесет вам безусловный успех. Но не делайте то, что может вам навредить – заботьтесь о своем здоровье и эмоциональном состоянии. Сны могут быть вещими.

Рак (22 июня – 22 июля)

Сегодня вы сможете успеть сделать все и даже больше. Для этого вам необходимо будет сделать то, что вы никогда не делали – выйти за зону комфорта. Это даст вам "волшебный пендель", и вы ускоритесь в реализации намеченных целей.

Лев (23 июля – 21 августа)

Сегодняшний день обещает быть насыщенным и очень плодотворным. Не берите на себя больше, чем можете потянуть, ведь силы могут закончиться быстрее, чем вы думаете. Держите эмоции под контролем, а если хочется их выплеснуть – отправляйтесь в спортзал.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Что вам сегодня точно нельзя делать, так это расслабляться. Это чревато тем, что вы будете срываться на других за то, что чего-то не доделали и не успели. Берите себя в руки, а любую ситуацию – под контроль. Только так вы сможете стать счастливее!

Весы (24 сентября – 23 октября)

День обещает быть приятным и очень плодотворным, поэтому хорошенько его распланируйте! Отношения с коллегами обещают быть продуктивными, поэтому смело просите о помощи, если она вам нужна. Вечером можете почувствовать недомогание – отдохните!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вы будете сегодня принимать импульсивные решения, а потом расхлебывать все это! Постарайтесь отследить это как можно раньше и понять, что вас дезориентирует. Записывайте все идеи, приходящие в голову, в блокнот – это поможет упорядочить ваши мысли и ничего не упустить.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

У вас намечается очень активный день, наполненный творчеством и красотой. Наслаждайтесь этим, впитывайте все прекрасное и в скором времени вы сможете реализовать то, что вы так давно хотели. Действуйте!

Козерог (23 декабря – 20 января)

С самого утра у вас все будет получаться, а от этого ваше настроение улучшится в разы. С вами захотят проводить время все и сразу. Поэтому придется делать выбор и иногда он будет нелегким, ведь представители противоположного пола начнут становиться в очередь. Будьте благоразумны!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Вы будете сегодня настоящим обаяшкой, которого все хотят обнять, угостить и порадовать. Главное – не сильно крутить носом и не отталкивать людей, которые искренние в своих проявлениях. Присматривайтесь к людям, а не просто отталкивайте их.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Никаких интриг в вашей жизни быть не должно, потому что вы от них же и пострадаете. Будьте честны с собой и со своими близкими, тогда не придется ничего придумывать и вы сможете избежать ссор.