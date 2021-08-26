В Киеве управляющий ОСББ чуть не убил подростка

На Русановке в Киеве управляющий ОСМБ набросился на подростка, который возвращался домой, сообщает Апостроф.

По информации Facebook-сообщества "Зупини Лося" управляющий Объединения совладельцев многоквартирного дома заметил подростка, который перелазил через забор на территории многоэтажки. 14-летний парень забыл магнит к калитке и был вынужден искать другие способы попасть домой. Взрослый мужчина с размаху толкнул подростка, а тот повалился на землю.