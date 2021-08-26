Заполняемость газовых хранилищ упала: причины

Оператор подземных хранилищ газа "Укртрансгаз" сообщил, что на середину августа заполняемость наших ПХГ ниже на 30% прошлогоднего уровня. В хранилищах находится 17,62 млрд кубометров газа, то есть, использованы только 57% мощностей, сообщает УНИАН.

В "Укртрансгазе" уверяют, что к началу отопительного сезона украинские трейдеры закачают в ПХГ еще 2-3 млрд кубометров газа, общего объема будет достаточно для прохождения зимы. А вот заполняемость хранилищ европейскими трейдерами упала и вряд ли ситуация изменится. Что происходит?

Цена на газ на европейских хабах в прошлом году была на рекордно низком уровне за двадцать лет

Прошлогодний сезон (2020/2021 гг) был первым, когда наши газовые хранилища получили новые возможности вследствие завершения в 2019 году процесса андбандлинга "Нафтогаза". На повышение привлекательности использования ПХГ сработали новые соответствующие сервисы - "short haul" и "таможенный склад". Кроме того, цена на газ на европейских хабах в прошлом году была на рекордно низком уровне за двадцать лет – порой ниже 50 долларов за тысячу кубометров. Поэтому европейским трейдерам было выгодно закачивать газ в украинские хранилища. Отсюда и беспрецедентное событие: почти треть мощностей наших ПХГ была использована европейскими компаниями. Нерезиденты – 80 компаний из 21 страны – закачали для хранения по итогам 2020 года 10 млрд кубометров (при общем объеме хранилищ 30,9 млрд кубометров) в режиме "таможенный склад".

Сейчас маятник газовых цен качнулся в другую сторону. Цена на газ снова бьет рекорды, но теперь уже в контексте роста. Она практически в десять раз выше, чем в прошлом году – более 550 долларов за тысячу кубометров. Трейдеры прекрасно понимают, что, купив дорогой газ и закачав его в хранилища, в случае падения цены (а так или иначе это состоится), данные операции, кроме убытков, им ничего не принесут. Поэтому и нет такого, как в прошлом году, интереса к использованию ПХГ. Причем не только наших, но и европейских тоже. Уровень их наполненности также значительно отстает от показателей прошлых лет. То есть, проблема не в Украине, а в состоянии европейского рынка газа, что спровоцировано сознательными действиями "Газпрома", нацеленными на эскалацию и поддержание на высоком уровне газовых цен в Европе.

Таким образом, мы соответственно не будем иметь заполнения хранилищ, как в прошлом году – почти под завязку. Такова ситуация сезона 2021-2022 годов. Полагаю, что в следующем году она изменится из-за того, что маятник все же двинется в противоположную сторону и, вероятно, рынок сбалансируется. Хотя вряд ли полностью.

Работа "Северного потока - 1 и 2" напрямую не скажется на украинских ПХГ

Что касается российских обходных потоков – "Северного потока - 1 и 2", "Турецкого потока", то их работа напрямую не скажется на наших ПХГ. Дело в том, что они на своих маршрутах не имеют газовых хранилищ и являются неманевренными в плане удовлетворения пиковых потребностей европейских потребителей в газе. Несмотря на многолетние старания "Газпрома", в Европе он не обзавелся большими мощностями хранения. Но еще в нулевых отказался от использования наших ПХГ. Европейские компании не сильно готовы помогать "Газпрому" с хранилищами. Они не для того увеличивали их мощности после газовых кризисов 2006 и 2009 годов, чтобы передать "Газпрому". Это не только в интересах корпоративного бизнеса, но и в целях безопасности поставок газа по территории ЕС. Поэтому использование европейскими компаниями наших мощностей по хранению газа, независимо от манипуляций "Газпрома", будет иметь место.

Еще одна муссируемая тема – если наши ПХГ будут меньше использоваться, то это скажется на их техническом состоянии в плане ухудшения. Такого не будет. ПХГ нужны нам самим. Поэтому, несмотря на пессимистическую картину текущего сезона, ожидания оптимистические.

Автор: Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"