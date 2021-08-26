Ключевые продукты и достижения Apple за 10 лет без Стива Джобса

После смерти легендарного Стива Джобса многие "злые языки" пророчили закат звезды Apple, сообщает UBR.

Во вторник, 24 августа, исполнилось 10 лет, как в должности СЕО "яблочной корпорации" работает Тим Кук. И как минимум финансовое положение компании выглядит незыблемым – именно при нынешнем руководителе ее капитализация достигла невиданных высот. Какие же основные достижения компании за последнюю декаду?

С деньгами – полный порядок

За последние несколько лет стало привычным делом ожидать от Apple квартальной прибыли в размере $10 млрд, но так было не всегда.

За 20 лет компания претерпела невероятные преобразования. В 2001 году общий доход Apple составил $5,36 при убытке $25 млн. За финансовый год, закончившийся 26 сентября 2020 года, Apple сообщила о чистой прибыли в размере $57,4 млрд при выручке в $274,5 млрд.

Это означает, что "яблочной корпорации" удалось сохранить средний рост продаж на уровне 23% в течение почти двух десятилетий.

Рост акций в 13 раз

Эксперт в сфере цифровой экономики Елена Минич в комментарии UBR.ua отметила, что обычно инвесторов интересует только один вопрос: "Show me the money" (Покажи деньги – англ).

"Тиму Куку есть что им ответить" , – подчеркнула она.

Ведь $1 тыс., вложенных в акции компании в 2011 году, когда он возглавил Apple, сейчас стоят уже почти $13 тыс. То есть 1200% возврата инвестиций, почти в четыре раза больше, чем средний рост рынка.

Под руководством Кука рыночная капитализация Apple выросла с $364,4 млрд до $2,45 трлн, став первой публично торгуемой американской компанией, которая достигла рыночной капитализации в $1 трлн в 2018 году, а всего два года спустя достигла отметки в $2 трлн.

Как менялась цена акций Apple за последнее десятилетие

Как начиналась "эпоха Кука"

Когда новый руководитель занял пост гендиректора Apple – это был корпоративный переход, не похожий ни на какой другой.

Он "вышел из тени" одного из самых известных американских топ-менеджеров и принял бразды правления одной из крупнейших мировых технологических компаний. Тогда возникли вопросы, может ли Apple быть еще более успешной.

Проработав десять лет на этой должности, Тим Кук теперь руководит самой дорогой компанией на планете. Более миллиарда человек во всем мире используют ее устройства, а десятки миллионов разработчиков построили свой бизнес на ее программных платформах.

Тим Кук сменил Стива Джобса на посту генерального директора 24 августа 2011 года, менее чем за два месяца до смерти основателя Apple.

Какая разница между Джобсом и Куком

Стив Джобс был известен своей способностью создавать новаторские устройства, которые изменили представление потребителей о технологиях.

Тим Кук же может прославиться расширением экосистемы Apple – созданием набора услуг по подписке и других аппаратных продуктов, которые дополняют iPhone – основной бизнес-продукт, запущенный Джобсом.

Основные достижения Тима Кука на посту главы Apple

Под руководством Кука Apple превратилась из производителя устройств премиум-класса в крупную многопрофильную компанию с различными направлениями бизнеса – от решений в сфере платежных услуг до номинированных на "Оскар" продуктов, выпущенных ее собственным теле- и кинопродакшеном.

Кук курировал поглощение более 100 компаний, включая покупку Beats за $3 млрд в 2014 году и приобретение у Intel модемного бизнеса на $1 млрд в 2019 году.

Основные вехи в развитии Apple, 2001-2020 гг.

Через месяц после вступления в должность Кук объявил о выходе iPhone 4S. С тех пор Apple выпустила еще почти два десятка версий iPhone в более широком диапазоне цен, а также новые поколения iPad, Mac и MacBook.

Кук также курировал выпуск новых аппаратных продуктов. Наиболее успешные – Apple Watch в 2015 году и AirPods в 2016 году.

"Apple Watch так и не стал обещанным хитом ни в категории wearables, ни в обещанном вкладе в здоровье наций. А вот Apple AirPods, второй по величине носимый продукт, стал настоящим хитом. Во многих отношениях AirPods стал символом "эпохи Кука", когда кажущаяся очевидной идея, умело реализованная, стала не только бизнесом, но и культурным успехом" , – констатировала Елена Минич.

По ее словам, Apple под руководством Кука сделала, казалось бы, невозможное, практически мгновенно отказавшись от процессоров Intel в компьютерах Mac.

Даже более важным, чем новые устройства, воплощенные в жизнь под его руководством, наблюдатели назвали рост сервисного бизнеса Apple.

Уже в первые пять лет его пребывания в должности компания получала значительную прибыль от своего подразделения услуг. В него входили такие продукты, как:

iCloud, запущенный в октябре 2011 года;

Apple Podcasts (2012);

Apple Music (2015).

В январе 2016 года Apple впервые сообщила, что за предыдущий год выручила $20 млрд от продаж услуг.

С тех пор Apple запустила еще больше сервисов, включая Apple Arcade, Apple TV+ и Apple Fitness+, а также пакет подписки, что еще больше способствовало развитию бизнеса. В 2020-м финансовом году Apple получила почти $53,8 млрд дохода от услуг, что составляет около 20% от общего объема продаж компании.

Переключение внимания на услуги позволило Apple меньше зависеть от продаж iPhone, которые могут быть нестабильными от квартала к кварталу и начали выходить на плато, а иногда даже проседая. Ключевой задачей Кука было компенсировать замедление роста продаж iPhone.

Продажи смартфонов по-прежнему ежегодно приносят Apple кучу денег. Но теперь она также имеет более стабильную и более высокую маржинальную прибыль от услуг по подписке. Таким образом сформировался финансовый "буфер", поскольку клиенты реже начали менять свои устройства.

Сервисы также дают потребителям еще больше причин выбирать оборудование Apple по сравнению с другими. А также помогают компании получать больше дохода с каждого человека, который покупает одно из "яблочных" устройств.

Какие планы на следующее десятилетие

Тим Кук уже заявил, что не планирует работать в Apple еще 10 лет. Но большинство фанатов компании ожидают, что он продержится еще хотя бы чуть-чуть.

По словам Елены Минич, взгляды Тима Кука выходят за рамки контентных сервисов.

"С Apple Pay, Apple Card, Apple Cash и предстоящим Apple Pay Later компания, похоже, также переходит в банковское дело, блокируя при этом часть ваших транзакций, поскольку привязывает вас к своей программной экосистеме" , – отметила она.

По ее словам, Apple эпохи Кука стала "бизнес-бегемотом со всеми позитивными и негативными аспектами" . Например, компания никогда прежде не приносила столько извинений, как за последние несколько лет.

Будь то за искусственное замедление работы старых iPhone для сохранения их батарей. Или за тайное использование подрядчиками людей для прослушивания записей Siri. А также за принуждение разработчиков к добавлению покупок в приложении и за 30%-ную комиссию со всех транзакций в Apple Store.

Что касается Украины, то ключевым достижением можно назвать открытие офиса Apple в нашей стране. Что является косвенным признанием важности нашего рынка для "яблочной" корпорации.