Американские военные разнесли вдребезги учебный фрегат

Военнослужащие армии США у берегов Гавайев атаковали списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry в рамках учений Sink Exercise (SINKEX), сообщает Корреспондент.

Как информирует The Drive, 15 августа по военному кораблю было нанесено несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате судно раскололось пополам и затонуло.

По данным издания, фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов. Корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности Турции, Австралии, Египта и Польши.

Затопленный корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.

SINKEX - это испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень. В Военно-морских силах США это проводится для обучения военных использованию современного оружия.