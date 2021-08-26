Представлен самый дешевый Mercedes на базе Renault

Новый Mercedes-Benz Citan официально представили в Германии. Коммерческая модель поступит в продажу с сентября по цене от 23 800 евро, то есть это самый доступный Mercedes, сообщает АвтоПортал.

Как и предшественник, Mercedes-Benz Citan построен на базе Renault Kangoo, только теперь он основан на модели нового поколения. От собрата автомобиль отличается решеткой радиатора, оптикой и бамперами.

Пока дебютировала только стандартная короткая версия длиной 4498 мм и с колесной базой в 2716 мм. Позже появится удлиненный вариант. Как и прежде, доступны грузовая и пассажирская модификации.

В салоне отличий от Renault Kangoo побольше – у Citan иные руль, передняя панель и приборы. В топовых версиях установлен 7-дюймовый тачскрин.

Базовая комплектация Mercedes Citan расширена и теперь включает 7 подушек безопасности, системы автоматического торможения, контроля разметки и слепых зон.

Для Citan предложены 1,3-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 102 и 131 л. с., а также 1,5-литровые турбодизели на 75, 95 и 116 л. с. На выбор доступны 6-ступенчатая МКПП и 7-ступенчатый робот с двумя сцепениями.

Также анонсировали электрическую версию – она появится в 2022 году, а ее запас хода составит 285 км. А еще вскоре появится более роскошная версия модели, которую назовут Mercedes T-Class.