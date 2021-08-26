В МВД прояснили нюанс касаемо фантомных патрулей

На днях дорогах Киева заметили первый автомобиль фантомного патруля – его фото даже успело облететь большинство СМИ (причем не только автомобильных), сообщает АвтоПортал.

Однако в МВД прояснили: несмотря на снимок, «замаскированные» дозорные машины еще не приступили к работе.

Так, как рассказал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, на данный момент автомобили фантомных патрулей еще даже не передали патрульной полиции. Сейчас они проходят процедуры оформления, регистрации, сертификации и пр. Занимается этим агентство инфраструктурных проектов («Укринфрапроект»), которое, собственно, и закупало автомобили.

Белошицкий подчеркнул, что без уведомления общественности фантомные патрули на дороги не выедут.

«Когда их нам передадут — мы сообщим», — подчеркнул правоохранитель, отказавшись называть конкретные сроки .

Отметим, что пока в Украине будут работать четыре фантомных патрулях – это обычные с виду кроссоверы Skoda Kodiaq серого цвета, но оборудованные спецсигналами и аппаратурой для фиксации нарушений в попутном и встречном направлениях. Правоохранители обещают, что до конца года количество фантомных патрулей в Украине составит около 150 единиц, а до 2024-го – 550 штук.