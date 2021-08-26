Зеленский делает из Разумкова и Кличко кандидатов в президенты

Еще на прошлой неделе все только и говорили об отставке столичного мэра Виталия Кличко с должности главы городской администрации и назначении на его место фигуры, управляемой из президентского Офиса, сообщает Depo.ua.

Даже называлась дата и место, когда состоится отставка - 20 августа на традиционном пятничном заседании Совбеза. Однако ничего такого не произошло. После чего все заговорили, что в следующий раз кресло у Кличко попытаются забрать осенью. Но при этом все вменяемые эксперты указывают, что без нарушения закона и без сопротивления мэра сделать это не удастся. И ничего, кроме очередного глубокого конфликта, власть от замены председателя КГГА не получит.

Также сложные времена в сентябре пророчат председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову - еще одному политику, который уже давно позволяет себе спорить с Банковой. Разумков продолжает играть в самостоятельность, и это раздражает ОП.

Напомним, спикер в присутствии президента и высоких иностранных гостей отметил, что в Украине никогда не приживались и не приживутся социальные и политические порядки самодурства авторитарного и диктаторского типа. Эти слова Зеленский мог воспринять как личное оскорбление, хотя о нем конкретно и не говорилось.

Но несмотря на прогнозируемое недовольство Офиса президента поведением Разумкова, существуют серьезные сомнения в возможности изменения главы парламента. Ведь необходимое количество голосов за его отставку не дадут сами «слуги». И не потому, что спикер имеет там много своих людей, на самом деле, около десятка, а по другой причине - в монобольшинстве уже давно даже президентские законопроекты редко получают нужные 226 голосов. Последний пример - законопроект о Большом Гербе, его поддержало 213 "слуг", другие отсутствовали.

Видимо, логичным для власти было бы отказаться от попыток сбросить Кличко и Разумкова, смириться с их самостоятельностью и просто грамотно предотвращать рост их рейтинга. Однако мы видим другое - президентский Офис собственными руками взращивает себе врагов.

В интервью телеканалу "Интер" Зеленский анонсировал отставки министров, потому что они начинают много говорить, когда нечего показать. То есть, пертурбации в правительственной команде - еще одна интрига осени. Не секрет, что в последние месяцы активизировались внутренние игры вокруг Кабмина. И не только отдельных министров, но и должности премьера.

Уже сейчас хватает публикаций, в которых ведется к тому, что в случае социальных протестов Зеленскому придется искать громоотвод. Поэтому, мол, кресло под Денисом Шмыгалем накаляется.

Зеленский не первый глава государства, которого советники и соратники подталкивают к активным действиям, которые, по их мнению, будут усиливать президента, так как будут убирать с его пути оппозиционно настроенных конкурентов. К примеру, Леонид Кучма, согласившись на назначение Виктора Ющенко премьером, а затем под давлением антизападных сил - на отставку популярного в народе чиновника, взрастил лидера оппозиции и кандидата в президенты. Который в итоге и победил.

Сам Ющенко повторил похожую ошибку, но в другом варианте - фактически вернул на политические верхи сбитого им в 2004 году Виктора Януковича. Далее он пытался помешать росту "регионалов", назначив досрочные выборы. Но в итоге в премьерское кресло вернулась Юлия Тимошенко, с которой Ющенко враждовал до конца своей каденции. А главным выгодоприобретателем с этой вражды стал Янукович. Петр Порошенко за пять лет президентства успел нажить сотни врагов из числа состоятельных и влиятельных.

Все президенты обречены на ошибки. И у всех есть множество врагов. За два с половиной года президентства Зеленский также нажил кучу врагов, в том числе и из числа бывших соратников.

Как тут не вспомнить отставки первого председателя ОП Андрея Богдана, Генпрокурора Руслана Рябошапки, секретаря Совбеза Александра Данилюка, руководителя первого "зеленого" правительства Алексея Гончарука. Эти люди остались обиженными на Зеленского.

Однако никто из них не смог (или не захотел) стать фигурой, интересной для тех, кто может вложить ресурсы в конкурента нынешнего президента, такого чтобы был не из круга политиков, которых сейчас соцопросы выводят на лидирующие позиции в рейтингах. В некоего антиЗеленского. Однако стоит помнить, что так будет не всегда.

Юрий Васильченко