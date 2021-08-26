В ОБСЕ раскритиковали украинскую власть за блокирования СМИ

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоены практикой применения Украиной санкций против медиа, сообщает Deutsche Welle.

Об этом заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро.

"Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро сегодня выразила свою обеспокоенность практикой Украины относительно применения санкций, которые негативно влияют на работу медиа и журналистов" , - говорится в заявлении организации.

ОБСЕ объясняет, что ее комментарий последовал за решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины запретить доступ к ряду сайтов, в том числе "Страна.ua", "Ведомости" и "Московский комсомолец".

"В то время, как Украина имеет законное право защищать свою национальную безопасность, власть должна найти сбалансированное решение по медиа, которое сохранило бы плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами и обязательствами" , - отметила Рибейро.

ОБСЕ считает, что любые санкции против СМИ должны быть предметом тщательной проверки и сопровождаться процессуальными гарантиями для предотвращения неправомерного вмешательства.

Напомним, 21 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страна.ua", а также блоггеров Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий. Также под санкции попали юридические лица - компании-издатели "Страна.ua" ООО "Ласмак", "Маджера", ''Смарт медиасеть ''. Санкции были введены также против ряда российских СМИ.