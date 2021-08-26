Ющенко считает украинцев неполноценной нацией

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинцам за 30 лет независимости так и не удалось стать полноценной нацией, сообщает Деловая столица.

"Я очень искренне, без глубоких комментариев, могу сказать: мы еще квазинация. Многое, что характерно для здоровой, сильной и консолидированной нации, у нас нет" , — отметил Ющенко.

По его мнению, на повестку дня следует вынести вопросы, касающиеся формирования "глубокого национального осознания" . Именно от этого будет "набираться сила" , убежден Ющенко.