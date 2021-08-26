Ющенко считает украинцев неполноценной нацией
Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинцам за 30 лет независимости так и не удалось стать полноценной нацией, сообщает Деловая столица.
"Я очень искренне, без глубоких комментариев, могу сказать: мы еще квазинация. Многое, что характерно для здоровой, сильной и консолидированной нации, у нас нет", — отметил Ющенко.
По его мнению, на повестку дня следует вынести вопросы, касающиеся формирования
"глубокого национального осознания". Именно от этого будет
"набираться сила", убежден Ющенко.
"Я бы сказал, что во внутреннем измерении слабые национальные процессы — главная беда наша сегодня", — отметил он.