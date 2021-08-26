В Колумбии мужчина получил семь доз COVID-вакцины

Житель Колумбии получил семь доз четырех разных вакцин от коронавируса. Власти страны начали расследование, чтобы выявить возможные другие подобные случаи, сообщает УНИАН.

По словам колумбийского министра здравоохранения Миерланди Торрес, у мужчины наблюдаются проблемы с психикой.

"Человек, которому делали вакцинацию семь раз в разных мегацентрах города, уже полностью идентифицирован, это человек старше 60 лет с очевидными психологическими проблемами", - говорится в сообщении.

Мужчина получил прививки такими препаратами, как Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen. В Минздраве страны заявили, что семь раз вакцинированный гражданин не имел никакой реакции на такое количество вакцины.

"Это явно свидетельствует о недостатках, которые мы имеем в информационных системах, чтобы получать данные о вакцинированных людях в режиме реального времени, и очевидно, что такая ситуация затрудняет немедленное обнаружение подобных случаев и получение информации в течение более длительного периода времени", - заявила чиновница.

Власти заверили, что не станут наказывать мужчину за излишнюю вакцинацию, но пытаются найти других людей, которые получили больше прививок, чем рекомендовано.