Украина вошла в десятку крупнейших экспортеров сои

По результатам 2020 года Украина заняла седьмое место в мировом рейтинге крупнейших экспортеров сои. Основным импортером продукции была Турция, на которую пришлось свыше трети (34%) всех поставок, сообщает УКАБ.

Также в тройку основных импортеров вошли Беларусь и Нидерланды, на которые пришлось 20% и 7% отгрузок соответственно. На указанных рынках украинские поставщики занимали лидирующие позиции.

Структура импорта сои в эти государства выглядит следующим образом:

Турция – Бразилия (71%), Украина (20%), Уругвай (4%);

Беларусь – Украина (97%), Россия (3%);

Нидерланды – Бразилия (52%), США (35%), Канада (8%), Украина (3%).

УКАБ

Как отметила аналитик Светлана Литвин, в предыдущие годы Украина продавала за границу больше сои. Уменьшение объемов экспорта связано с сокращением производства на фоне большего спроса на другие культуры.

Так, в прошлом году объемы производства сои просели на 24% и составили 2,8 млн т. При этом на экспорт пришлось 64% от общего объема производства.