В Одессе заработают новые камеры автофиксации (адреса)
Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения начнут работать на ключевых магистралях Одессы, сообщает Думская.
Решение об их запуске будет вынесено на ближайшую сессию городского совета, и в случае положительного решения нарушителям будут приходить «письма счастья».
Как информировал ранее вице-мэр Сергей Тетюхин, в городе уже установили десять камер автофиксации. В соответствии с проектом решения сессии, запустить должны девять из них.
Семь камер включат в Суворовском районе. Две будут работать на Южной дороге (на перекрестке с улицей Державина) и фиксировать нарушения в обе стороны. Еще две - на Николаевской дороге: одну установят между Лиманной и Ярмарочной, вторую — в районе пляжа Лузановка, обе будут фиксировать нарушения при движении в сторону центра города. Еще одна пара камер появится на улице Семена Палия на пересечении с Марсельской. Камера на Добровольского будет фиксировать нарушения автомобилистов, двигающихся от улицы Бочарова в сторону Давида Ойстраха.
Камера на проспекте Небесной Сотни, 4 будет фотографировать нарушения при движении от Инглези в сторону Левитана, а возле здания ОГА на проспекте Шевченко, 4 будут автоматически фиксировать тех, кто превышает скорость на участке от Семинарской до проспекта Гагарина.
Учитывая, что 30% от суммы собранных штрафов хотят перечислять в местные бюджеты, в будущем решении городского совета сомневаться не приходится.