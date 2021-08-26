Украинцев снова могут отключать от коммунальных услуг за долги

В Украине официально сняли ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг, которые предусматривались законодательством об условиях адаптивного карантина, сообщает ExPro.

Это стало возможным после внесения изменений в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

До принятия таких изменений на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисление пени и штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги и прекращение предоставления таких услуг.

Согласно поправкам в законе такой запрет будет действовать только в регионах, где установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности.

Поставщики имеют право восстановить отключения через 30 дней после того, как регион выйдет из «красной» зоны карантина. Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.

Чтобы восстановить подачу коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям, кроме погашения задолженности, придется также оплатить услугу повторного подключения. Например, в зависимости от технических условий и региона расходы бытовых потребителей на отключение от электроэнергии за долги и возобновление подключения могут составлять от 600 до 2000 грн.