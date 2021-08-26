Байден ожидает от Путина принятия мер против киберпреступников

Байден ожидает от Путина принятия мер против киберпреступников
Фото: Джо Байден, The White House

Президент США Джо Байден заявил во время совещания по кибербезопасности, что ожидает от президента РФ Владимира Путина принятия мер в отношении распространителей вирусов-вымогателей, сообщает Интерфакс-Украина.

Байден отметил, что уже есть информация, где находятся злоумышленники и кто они. Президент США также отметил, что во время саммита в Женеве, прошедшего в июне, обозначил Путину свои ожидания.

"И могу добавить, что во время саммита с Владимиром Путиным я дал понять ему: мы ожидаем, что он привлечет к ответственности (киберпреступников - ред.), потому что известно, кто они и где они", - сказал он.

После нападений хакеров на инфраструктурные объекты в США в частности на трубопровод Colonial Pipeline и системы, принадлежащие министерству финансов США, Белый дом заявил, что атаки совершаются с территории России.

На саммите в Женеве 16 июня президент США Джо Байден передал президенту России Владимиру Путину список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Стороны договорились начать консультации по кибербезопасности.

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