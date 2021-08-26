Зеленский внес законопроект об еще одном государственном выходном

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает введение еще одного праздничного выходного в Украине. Он может появиться 28 июля в День украинской государственности, сообщает РБК-Украина.

Проект закона предусматривает внесение изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День украинской государственности.

Документ внесен в парламент 25 августа и определенный президентом как неотложный.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении руководства парламента.

Напомним, 24 августа Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности.

Сделать этот день государственным выходным можно только по решению Рады.

День украинской государственности будут праздновать в День крещения Руси-Украины - 28 июля.

Автор: Инна Собора