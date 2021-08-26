В Мексике вертолет с чиновником упал после взлета

В Мексике в штате Идальго упал вертолет Ми-17. На боту находились 20 человек, среди них представители властей штата Веракрус и военнослужащие военно-морских сил, сообщает Обозреватель.

Происшествие случилось 25 августа, об этом заявил губернатор штата Веракрус Куитлауак Гарсиа. Погибших при аварии нет.

"При попытке добраться по воздуху до труднодоступных точек Сьерра-де-ла-Уастека-Баха с вертолетом ВМС, на котором летел секретарь правительства Эрик Сиснерос, произошла авария. Он позвонил мне и сообщил, что даже с травмами он стабилен и здоров. Человеческих потерь нет", – написал он.

Отмечается, что перед аварийной посадкой пилот вертолета пытался приземлиться, но потерял контроль над управлением. При падении воздушное судно закрутилось, упало, получив повреждения. При падении разбилась хвостовая балка вертолета, повреждены также лопасти и фюзеляж.

Причины падения вертолета установят после расследования.