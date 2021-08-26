"Крымская платформа" сможет превратиться в международную организацию – Потураев

Поддержка Украины со стороны международного сообщества в деоккупации Крыма остается прочной и высокой, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа" Никита Потураев.

"Надо помнить, что за резолюцию, осуждающую оккупацию Крыма, в ООН голосовало около 100 государств. То есть если сегодня мы имели в Киеве более 40 - это очень хорошо и свидетельствует о том, что на самом деле поддержка Украины в деоккупации Крыма остается прочной и высокой. Даже несмотря на давление, которое Россия оказывала как на те государства, которые прислали свои делегации, так и на те государства, которые из-за давления со стороны России не смогли присоединиться" , - подчеркнул парламентарий.

По словам Потураева, повестка дня была выбрана абсолютно верно.