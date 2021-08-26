Экс-глава СБУ заявил, что за 30 лет Украина не построила демократию

Украина за 30 лет так и не построила демократию, в государстве функционирует авторитарная клановая система.﻿ Такое мнение высказал бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко, сообщает Украина 24.

"Наши зарубежные партнеры всегда говорят: у вас две главные проблемы. Да, враг стоит на границе, но главная проблема - это внутренняя коррупция. У нас когда кто-то говорит, что мы живем при демократии, он совершенно не понимает, что мы ни дня еще не жили при демократии, мы ее не построили.

У нас авторитарная клановая система. И каждая политическая власть, когда приходит, она почему-то критикует предшественников, но когда приходит, то достаточно быстро красиво возглавляет эту коррупционную составляющую и использует наши безмерные и природные возможности, разворовывают бюджет и так далее. Но они не реформируют", - заявил Смешко.

"Давление (чтобы подписать Будапештский меморандум), которое оказывалось и на первого, и на второго президента со стороны США и России, я был свидетель, оно было сумасшедшим. Решение было ошибочно.