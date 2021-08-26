Предельная цена на топливо снижена

Министерство экономики Украины 26 августа обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,53 грн/литр и дизтоплива – 21,11 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС, сообщает Enkorr.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,53 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 28,11 грн/л.

По сравнению с началом месяца средняя цена на бензин снизилась на 1,14 грн/литр, на ДТ – на 0,53 грн/л.

Напомним, 14 мая 2021 г. правительство приняло постановление, которым с 15 мая было введено государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.

Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).