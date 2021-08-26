В Италии массово отказываются от общественного транспорта

Из-за пандемии COVID-19 количество пассажиров в общественном транспорте в Италии уменьшилось на 50%. Люди понимают, что общественный транспорт является одним из основных мест распространения болезни, сообщает 24 Канал.

Для того, чтобы понять, что происходит в Италии с общественным транспортом, консалтинговая компания PwC провела опрос. Он показал, что более 70% пассажиров признают общественный транспорт опасным из-за пандемии COVID-19. Поэтому не удивительно, что итальянские перевозчики сообщают о сокращении количества перевезенных пассажиров на 50%.

Местные урбанисты обеспокоены изменением предпочтений европейцев, так как многие люди откажутся от общественного транспорта в пользу частных автомобилей. После периода локдауна резкий переход большой части населения на индивидуальный транспорт может привести к заторам и увеличению загрязнения воздуха. Впрочем, это лучше, чем рост заболеваемости и смертности от COVID-19.

Но в итальянском городе Модена уже начали проект реорганизации общественного транспорта. В частности, городское агентство общественного транспорта (АМО) решило подготовиться должным образом к открытию школ в сентябре 2021 года, чтобы обеспечить резкое увеличение потребности в пользовании общественным транспортом.

Для этого агентство решило разработать планирование дорожного движения, используя программное обеспечение PTV Visum. Проект включал оценку загруженности каждого маршрута общественного транспорта, а затем сравнение ее с уменьшением пропускной способности.