Ученые рассказали, как на людей влияет недосыпание
Представители науки из Германии выяснили, какое влияние на людей оказывает недостаток сна. По их мнению, недосыпание отражается на способе принятии решений, сообщает Menslife.
Для получения сведений ученые провели эксперимент с участием 14 студентов. Им предложили сыграть в игру. В ходе игры добровольцам предлагали немного денег, но с возможностью увеличения суммы, если они будут готовы рисковать. Исследование продолжалось 7 дней, и все это время добровольцы спали менее 5 часов.
В результате оказалось, что большинство участников принимало рискованные решения. Особенно под конец эксперимента.
Полученные результаты позволили сделать заключение, что мозг из-за недостаточного количества сна начинает функционировать по-другому.
Дело в том, что во время размышлений и обработки информации используется префронтальная кора головного мозга. Если человек мало спал и отдыхал, она не может полноценно функционировать, так как не успевает «отдохнуть». Из-за таких физиологических особенностей человек делает опрометчивые поступки.