Эксперты ВОЗ: установить происхождение коронавируса становится все труднее

Процесс выявления истоков пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, остановился, заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в статье для журнала Nature, сообщает Интерфакс-Украина.

"Расследование истоков SARS-CoV-2 находится в решающем пункте..., что особенно важно: окно возможностей стремительно закрывается в том, что касается биологической, крайне важной возможности отследить людей и животных (с нужными образцами - ИФ) в Китае и за его пределами" , - указали при этом специалисты.

Они напомнили, что данные, собранные в ходе работы в китайском городе Ухане, который считается первым известным эпицентром пандемии, не подтверждают, что пандемия COVID-19 стала результатом утечки из лаборатории.

Вместо работы над этой версией эксперты призвали искать самые ранние случаи COVID-19 - в Китае и вне его - при помощи исследований на наличие антител и проверки ранних сообщений о фактах заболевания - до декабря 2019 года.

Также сотрудники ВОЗ считают необходимым проверить фермы, где содержатся дикие животные, и изучать летучих мышей. Однако в этом контексте важен фактор времени.

"Антитела против SARS-CoV-2 со временем убывают, поэтому дальнейший сбор образцов и тестирование людей, кто мог контактировать (с вирусом - ред.) до декабря 2019 года, будут приносить все уменьшающиеся результаты" , - предупредили в ВОЗ.

Также они предположили, что многие фермы с дикими животными, которые могли быть интересными для расследования, уже могли закрыть, а животных - умертвить.

Западные СМИ напоминают, что за две недели до статьи сотрудников ВОЗ эта организация призывала Китай передать информацию о самых ранних случаях COVID-19. В нынешней статье сотрудники ВОЗ уточнили, что речь идет о 174 случаях от декабря 2019 года, сведениями о которых власти Китая делиться ранее не захотели.