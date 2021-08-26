Ющенко сообщил причину аннексии Крыма и войны на Донбассе

Третий президент Украины Виктор Ющенко выразил свое предположение о том, что стало причиной аннексии Крыма и войны на Донбассе, сообщает Украинская правда.

По словам политика, причина аннексии Крыма и войны на Донбассе находится в Кремле.

"Я не думаю, что это было решением одного дня, каким-то ответом на те процессы, которые начались в Украине. Очевидно, что такие вещи требуют подготовки и плана. И этот план реализовывался не только в России, ее силовых органах или армии. Этот план воплощался и в Украине не один год", - отметил Ющенко.