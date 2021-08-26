Как подготовить авто из США к эксплуатации в Украине

Что следует сделать с авто из США по прибытии его в Украину, и сколько это может стоить, сообщает Auto.Ria.

Авто из США приобретают все большую популярность в Украине - сейчас таких в предложениях о продаже легковушек около 14%, а среди «свежепригнанных», то есть таких, которые недавно прибыли из-за границы и были растаможены, почти 40 %. Однако есть определенные различия между машинами для североамериканского и европейского рынка, о которых следует знать тем, кто приобрел или планирует приобрести такой автомобиль, и настроен безопасно и не нарушая местных правил эксплуатировать его в Украине.

Для этого мы создали этот краткий справочник: на что следует обратить внимание, и какие шаги следует выполнить, чтобы «американка» и ее владелец чувствовали себя «своими» на местных дорогах.

Заменить красные указатели поворота на желтые

Американские авто в задних фонарях имеют совмещенный стоп-сигнал с указателем поворота красного цвета. Это может сбивать с толку других водителей, а еще это противоречит украинским стандартам, в которых указано, что «стопы» должны быть красными и светиться все время пока задействована тормозная система, а «поворотники» - желтого цвета.

Что стоит сделать. Самый простой вариант, где конструкция фонаря такое позволяет - заменить лампу красного света на аналогичную, которая излучает желтый свет (если лампа повторителя поворотов имеет отдельный цоколь). Однако так не всегда везет - в некоторых авто придется изменить проводку или перепрограммировать блок управления внешним светом, или же модифицировать LED-фонари, заменив часть красных светодиодов на желтые (в специализированной мастерской). Другой вариант - купить аналогичные по размеру фонари от европейской модели, а если таковой не существует - заказать из Китая, там обычно есть все. Также, если их нет, следует позаботиться о наличии боковых повторителей сигнала поворота - на внешних зеркалах или передних крыльях, этого требует соответствующий стандарт.

Расходы: от $20 за замену лампочки с «прошивкой» контроллера или незначительной модификацией проводки, $100...200 за «перепаковку» светодиодных фонарей, и до $ 500...700 за комплект европейских б/у фонарей или китайских новых с «евросветом» в «оригинальном» исполнении или стилизованных. Плюс модификации LED-фонарей - можно заказать динамический указатель поворота.

Заменить наружное зеркало заднего вида с водительской стороны

У машины из США плоское внешнее зеркало на двери водителя. Согласно с местными нормами, такое его исполнение позволяет без оптических искажений определять дистанцию до объектов, что должно повышать безопасность при маневрах задним ходом. Недостаток такого решения - сектор обзора слишком узкий, настолько, что часто не видно автомобилей, движущихся по соседней полосе в одном с вами направлении.

Что стоит сделать. Заменить зеркальный элемент на асферический, с которым водитель сможет осматривать гораздо больше пространства, что значительно безопаснее при перестроении, парковке, движении задним ходом. Конечно, после замены следует помнить, что «Objects in mirror are closer they then appear» - объекты в зеркале на самом деле гораздо ближе, чем это кажется.

Расходы: около $20...$50 за зеркальный элемент, и еще несколько гривен за его замену у мастера, если не справитесь с такой операцией самостоятельно.

Перевести спидометр с миль на километры

Исторически сложилось, что в США расстояние измеряют в милях (точнее - статутных милях, потому что есть еще другие, например - морские мили). Одна такая миля содержит 1,6 привычного нам километра. Соответственно, шкала спидометра, разграфленная в милях в час, может мешать правильно оценивать скорость движения и привести к совершению нарушений (наказуемых штрафами) или другим негативным последствиям.

Что стоит сделать. Обычно американские машины имеют на спидометре меньшую дублирующую шкалу в километрах в час: можно привыкнуть пользоваться ею. Однако это не слишком удобно. Лучше заменить циферблат, если панель приборов поддается такой операции, и получить спидометр в км/ч. Также некоторые авто имеют возможность вывода на экран электронного спидометра в км/ч - это тоже вариант. Если существуют европейские аналоги вашей модели - можно заменить панель приборов целиком, если система автомобиля позволяет это сделать (например - не произойдет блокировка иммобилайзера).

Расходы: от $0, если панель приборов имеет электронный дисплей и возможность переключить его в режим метрической системы вывода данных (км/ч), $20...50 за изготовление и замену циферблата, и до $1000 за замену панели приборов целиком, в том числе «виртуальную» (с одним большим дисплеем вместо аналоговых указателей) от сторонних производителей.

Установить фары европейского стандарта

Фары головного света в американских автомобилях имеют симметричную форму света, простыми словами - они работают как прожекторы, давая два круглых луча. При этом водитель видит ярко освещенную часть дороги перед собой, а в темноте остается обочина и все что на ней. Кроме этого такая форма лучей слепит водителей встречного транспорта.

Европейские стандарты предусматривают другую форму распределения света, в частности меньшую направленность светового потока на встречную полосу, более широкое освещение дороги впереди и отдельный участок для освещения обочины и дорожных знаков. Разумеется, так ориентироваться в темное время суток значительно комфортнее и безопаснее.

Что стоит сделать. Улучшить ситуацию установкой «ксенона» или LED-ламп не удастся - все дело в оптике, которую придется заменить. Можно целиком, то есть установив фары европейского образца (оригинальные или от альтернативных производителей), можно «перепаковкой» линз, если фара поддается такой процедуре.

Расходы: от $0 если удачно продать свои б/у фары (на них всегда есть спрос, ведь «битков» прибывает немало), и сразу купить комплект новых от стороннего производителя. Если же у вас уже есть «биток» с поврежденными фарами, который планируете восстановить и ездить на таком авто, лучше сразу покупайте европейские. «Перепаковка» линз (если фара не рефлекторная) обходится примерно в $100...250 за фару, в зависимости от конструкции и сложности работы. Покупка новых (или б/у евростандарта) фар может обойтись от $300 за комплект, и даже до нескольких тысяч долларов, если имеете дело с матричными или лазерными фарами для авто новейших годов выпуска.

Следующие несколько советов скорее касаются комфорта, и не слишком влияют на безопасность движения. Однако и эти моменты довольно важны, поскольку водителю с ними придется сталкиваться каждый день, когда он пользуется автомобилем.

Задняя противотуманная фара

Это устройство обязательно согласно нашим стандартам, но отсутствует в американских автомобилях. Впрочем, если вы самостоятельно проводили сертификацию автомобиля, вам об этом сообщили. Установить заднюю «противотуманку» непросто - нужны изменения в проводке, замена выключателя головного света и сама фара, плюс место, куда ее прицепить. Однако если планируете машиной пользоваться не один год (что значит - скорее всего дождетесь введения техосмотра), тогда придется поразмыслить, или заплатить тому, кто уже знает как установить эту фару.

Шаг частоты FM-радио

В американских авто он идет «прыжками» только по нечетным значениям - 101,1... 101,3...101,5... То есть примерно половина доступных радиостанций FM-диапазона становится недоступной.

Отдельные марки авто позволяют «прошить» штатный блок аудио, и парные частоты появятся в настройках тюнера. Это может быть несложная операция, когда все происходит с помощью OBD-кабеля и диагностического адаптера, или чуть сложнее, когда нужно снимать само устройство и копаться с программатором в его микросхемах. Цена вопроса - $10...$50.

Если аудиоустановка имеет интерфейс Bluetooth - можно пользоваться смартфоном, запуская музыку с него, со стриминговых сервисов, которые имеют собственную библиотеку или ретранслируют радиостанции. Решение бесплатное.

Не слишком качественный вариант, однако рабочий - FM-трансмиттер, к которому можно подсоединить тот же смартфон, и передавать звук на определенную свободную от радиостанций нечетную волну штатного приемника. Такой вариант обойдется в $10...$20.

Еще один способ, когда «прошивка» недоступна, или же хочется чего-то большего, чем может дать заводская «голова» - заменить ее на другую, с большим дисплеем и операционной системой Android, чтобы получить не только радио, но и все сервисы как на смартфоне, включая навигацию, видеоплеер, голосовое управление и т.п.. А еще такие устройства «Тесла-стайл» довольно круто выглядят, но и стоят так же - до $1000.

Язык интерфейса бортовых систем и единицы измерения

Кроме миль, американцы еще и меряют температуру в градусах Фаренгейта. А это очень непривычно, когда нормальная температура на улице составляет +70 градусов, а при +14 выходить из дома без зимней одежды точно не стоит. Кроме этого маршрутные компьютеры автомобилей из США могут отображать расход топлива в милях на галлон, что непросто сразу перевести в привычные нам литры на 100 километров, да и вообще меню может быть только на английском языке, который не все знают.

Самый простой вариант - поискать в настройках пункт с выбором языка и единиц измерения и все приобретет обычный вид в секунду. Немного сложнее когда такой возможности нет - опять придется обращаться к электронщику, возможно, есть способы перепрограммировать устройства имеющие интерфейс или «прошить» в них понятный водителю язык. И совсем плохо, хотя такое сейчас встречается крайне редко, когда те же градусы по Фаренгейту нанесены, например, на диск управления климатической установкой - придется либо смириться и привыкать, или придумывать какие-то наклейки. Расходы - от $0 за самостоятельную настройку бортовых систем, до $20...100 за такую услугу у специалистов по автомобильной электронике.

Брызговики

Обычно ими комплектуются внедорожники, другие легковушки реже, разве в «высших» комплектациях. Однако они позволяют автомобилю дольше оставаться чистым, особенно снизу, меньше грязи будет попадать на пороги (и на одежду соответственно), ваше авто не будет создавать водяной туман для тех кто едет позади вас в дождливую погоду. К тому же, эксплуатация автомобиля без брызговиков (отметим, предусмотренных конструкцией) запрещена ПДД (п. 31.4.7). Конечно, если вы располагаете временем и вдохновением, аргумент о конструктивном отсутствии их на вашем авто можно оставить для дальнейших дискуссий с патрульными. Заказ же брызговиков (используйте запрос Mud Flaps + модель авто) из Китая обойдется в $10...20, покупка в Украине примерно втрое дороже.

Зимняя резина

Авто из Америки преимущественно прибывают с «всесезонной» резиной. Однако для собственной безопасности не стоит в зимнее время полагаться на эту универсальность - «переобуйте» авто в специализированные шины с рисунком протектора, предназначенным для езды по снегу и льду.

Номерные знаки

Места крепления номеров в американских авто прямоугольные, обычные украинские «бляхи» в них закрепить невозможно. Для заднего номера есть два варианта: оставить оригинальную рамку, заказав номер «для неформатного места закрепления номерного знака», как это сказано в ДСТУ 4278:2019. Цена дополнительного номера - 400...500 грн. Или приобрести переходник с американских отверстий на «нашу» рамку, это обойдется в 200-300 грн.

Передний в любом случае, даже если в авто нет штатного места для него, придется установить обычный. Для этого нужна площадка, часто подходят недорогие от Daewoo или Chevrolet украинского производства, к которой уже крепится пластиковая рамка, такие предлагаются на авторынках в рядах с запчастями к «нашим» машинам. На некоторые авто можно просто к бамперу прикрутить обычную пластиковую рамку, и в ней закрепить номерной знак.

Все выглядит слишком сложно? Тогда напомните себе, что купив авто из Америки вы, по идеи, потратили значительно меньше, чем пришлось бы выложить за аналогичную европейскую модель сразу с «правильными» фарами, зеркалами и всем остальным. Учитывая это, все-таки стоит подготовить заокеанскую машину так, чтобы она максимально соответствовала украинским стандартам, а езда на ней была на самом деле безопасной и комфортной.