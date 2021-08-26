Школьные линейки в Украине: особенности, правила и ограничения

Новый учебный год в украинских школах начнется в традиционном формате: в День знаний школьники пойдут в учебные заведения, о дистанционном обучении речь пока не идет. А вот формат школьных линеек 1 сентября 2021 года может варьироваться, сообщает Новое время.

Какие требования и рекомендации относительно школьных линеек актуальны для 1 сентября 2021 – читайте далее.

Идут ли дети в школу 1 сентября?

Да. За несколько недель до начала нового учебного года в Минобразования опровергли слухи о том, что из-за пандемии коронавируса занятия начнутся позже или дистанционно. По словам глава Минобразования Сергея Шкарлета, школьники пойдут в школы "в полноформатном режиме".

Возможность традиционно начать обучение подтвердил и Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины.

"Сегодня, когда страна пребывает на зеленом уровне эпидемической опасности, мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школу" , - отметил Ляшко.

Будут ли линейки?

Это решение принимает администрация каждой школы по своему усмотрению - как выбирает самостоятельно и формат проведения праздника Первого звонка. В Минобразования Украины разрешили проводить линейки 1 сентября 2021, и скорее всего, в большинстве школ День знаний отпразднуют по тому или иному сценарию.

Какие правила проведения школьных линеек в 2021 году?

В МОН призывают учитывать эпидемиологическую ситуацию во время организации праздника и советуют сделать его "коротким".

Об этом заявил Юрий Кононенко, начальник главного управления среднего и дошкольного образования Минобразования. Он также напомнил, что линейки по случаю 1 сентября давно не являются обязательными для школ, и решение проводить праздник или нет остается за администрацией школы.

"В современных условиях, если проводятся массовые мероприятия такого типа, надо учитывать социальную дистанцию и анализировать, есть ли в этом необходимость с точки зрения эпидситуации" , - добавил Кононенко.

Какими могут быть форматы и сценарии линеек?

Школы могут повторить опыт прошлого года, когда Минобразования рекомендовало учреждениям провести 1 сентября альтернативный формат "Первых звонков", который бы не предусматривал скопления детей.

Тогда оптимальным называли сценарий, при котором празднование 1 сентября проходило бы для каждого класса отдельно.

Среди таких вариантов могут быть:

отдельное празднование для учащихся начальной и средней школы;

линейки с соблюдением принципов зонирования и социальной дистанции между классами и учащимися;

проведение празднования первого и последнего звонков 1 сентября 2021 только для первых и выпускных классов;

экскурсии и квесты по школе;

празднование в классах - для каждого в отдельности.

Каких правила карантина действуют для школ 1 сентября?

Базовые правила, действующие в условиях зеленой зоны согласно постановлению Кабмина, включают в себя такие:

запрещено пребывание в общественных зданиях и учреждениях без масок («одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно»)

запрещено проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий без использования всеми участниками и организаторами мероприятия средств индивидуальной защиты (в частности защитных масок или респираторов, которые закрывают нос и рот).

необходимо соблюдать социальную дистанцию (минимум 1,5 метра), желательно нанести соответствующую маркировку;

необходимо обеспечить работников заведения средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными масками или респираторами, и осуществлять надлежащий контроль за их использованием;

необходимо обеспечить централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны).

Нужны ли детям маски в школах? В соответствии с разъяснениями Юрия Кононенко, начальника главного управления среднего и дошкольного образования Минобразования, в интервью Фактам:

дети начальной школы (1-4 классы) учатся без масок;

старшие школьники (5-11 классы) "должны надевать маски, но только на переменах - на уроках они могут быть без масок".

Можно ли родителям заходить в школы? Кононенко объяснил, что это «нежелательно», но учебное заведение решает это самостоятельно "в каждом отдельном случае".

При каких условиях школа должна перейти на дистанционное обучение?

Сейчас вся Украина находится в зеленой зоне, где ограничений для работы учебных заведений нет.

В дальнейшем возможны такие варианты перехода на дистанционное обучение: