Ющенко назвал самого большого врага для Украины
Экс-президент Украины Виктор Ющенко высказал предположение, кто и что на данный момент является самым большим врагом для Украины, сообщает Украинская правда.
Прежде всего, политик отметил, что
"Украина - мирное государство, которое не провозглашает врагов". В то же время, он заявил, что
"надо учить уроки истории и осознавать реальные вызовы безопасности".
"У нас десятки лет было абсолютно перевернутое понимание опасностей и угроз для нашего государства в общественном мнении. Если смотреть на события, которые произошли в последние 7 лет, то война пришла к нам от страны, с которой многие имели иллюзию вечной дружбы", - сказал Ющенко.
По его словам, никогда не нужно недооценивать Россию, ведь то, что произошло сейчас с "Северным потоком-2", говорит о том, что эта страна имеет опасную эффективную дипломатию.
Экс-президент также назвал свои самые тяжелые международные переговоры.
"...Наиболее тяжелым был саммит НАТО в Бухаресте. 2008 год. Мы имели все самые оптимистичные прогнозы... Однако, когда началась дискуссия по украинскому вопросу, я увидел, что среди европейских партнеров нет единства в поддержке Украины. И очень кулуарно, в очень дипломатический способ Украине отказали после нескольких часов дискуссий, и это было унизительное решение, насчет которого, я надеюсь, сейчас многие в Европе сильно пожалели", - резюмировал политик.