Ющенко назвал самого большого врага для Украины

Экс-президент Украины Виктор Ющенко высказал предположение, кто и что на данный момент является самым большим врагом для Украины, сообщает Украинская правда.

Прежде всего, политик отметил, что "Украина - мирное государство, которое не провозглашает врагов". В то же время, он заявил, что "надо учить уроки истории и осознавать реальные вызовы безопасности".

"У нас десятки лет было абсолютно перевернутое понимание опасностей и угроз для нашего государства в общественном мнении. Если смотреть на события, которые произошли в последние 7 лет, то война пришла к нам от страны, с которой многие имели иллюзию вечной дружбы", - сказал Ющенко.

По его словам, никогда не нужно недооценивать Россию, ведь то, что произошло сейчас с "Северным потоком-2", говорит о том, что эта страна имеет опасную эффективную дипломатию.

Экс-президент также назвал свои самые тяжелые международные переговоры.