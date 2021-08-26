Топ-10 украинцев на Паралимпиаде-2020

На летних Паралимпиадах сборная Украины впервые была представлена в 1996 году в Атланте. 25 лет назад в США "сине-желтые" завоевали лишь семь медалей, но заметно прибавляли с каждыми Играми. Через четыре года в Сиднее на их счету было уже 37 наград. А в Рио-2016 украинцы не на шутку разошлись – поднимались на подиум 117 раз! Из них 41 раз – за золотой медалью. И стали третьими в командном зачете, сообщает Обозреватель.

Но в Бразилию мы привезли самую многочисленную делегацию в своей истории – 172 спортсмена в 15 видах спорта. Тогда как в Токио улетело 143 атлета в 15 видах. Однако в Японии Украина все равно рассчитывает на приличное количество наград. Тем более, когда в сборной есть настоящие звезды. Особенно – в плавании.

1. Максим Веракса (плавание, 37 лет)

Больше всего золотых наград на Паралимпиадах для Украины завоевал Максим Веракса – восемь. И как говорят, ему было суждено стать пловцом – в три года отец привел Максима в бассейн и бросил в воду. Только в детстве мальчик собирался стать легендой обычных Олимпиад. Но с 2004 года стал резко терять зрение и был близок к прощанию со спортом: "Долго тренировался ходить и различать предметы. Очень тяжело было привыкнуть психологически".

Максим Веракса - самый "золотой" украинский спортсмен на Паралимпиадах. Источник: Obozrevatel

Но затем Веракса долгое время был просто непобедим на голубых дорожках, установив 15 мировых рекордов и 9 – паралимпийских. Максим вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый пловец с нарушением зрения. В 2015 году его включили в список лучших спортсменов Украины вместе с Сергеем Бубкой и братьями Кличко.

2. Виктор Смирнов (плавание, 35 лет)

Донецкий пловец Виктор Смирнов потерял зрение в 9 лет, когда в его руках взорвалась отсыревшая бертолетова соль из старого шахтного самоспасателя. А в 35 он считается легендой паралимпийского спорта в Украине. Не даром именно ему доверили нести фулаг на открытии Игр в Токио-2020. Тотально слепой спортсмен обладатель рекордных для летних Паралимпиад 14 медалей — 6 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых.

Виктор Смирнов выиграл 14 медалей на Паралимпиадах. Источник: Obozrevatel

В школе-интернате для детей с нарушениями зрения в Славянске подружился с другим легендарным пловцом-паралимпийцем Александром Мащенко. За свои победы Виктор получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". В мае 2014 года уехал из Донецка после того, как во время тренировки в стену бассейна ударил снаряд. Возит с собой на турниры очки, в которых в Афинах-2004 пять раз брал "золото".

3. Елизавета Мерешко (плавание, 29 лет)

Елизавета Мерешко стала героиней Паралимпиады в Рио-2016, откуда привезла пять медалей, четыре из которых – золотые. После чего пловчиха из Херсона получила собственную звезду на украинской Аллее. И хотя в плавание девочка, которая передвигается на инвалидной коляске, пришла уже 11 лет. Но ее потенциал нельзя было не заметить.

Елизавета Мерешко принесла Украине уже первую победу в Токио. Источник: Obozrevatel

В 2014 году Мерешко ворвалась на европейскую арену, став четырехкратной чемпионкой континента на своем дебютном турнире.

"До Эйндховена не было ощущения, что я чего-то достигла в спорте. Обычно когда после соревнований приезжала, то все было обыденно, а здесь все так встречали, ждали, что даже страшно было" , – признавалась Елизавета, которая принесла Украине и первое "золото" Паралимпиады в Токио на дистанции 50 м вольным стилем.

4. Евгений Богодайко (плавание, 27 лет)

Стремительно в настоящую звезду паралимпийского спорта вырос пловец Евгений Богодайко, который в 18 лет завоевал на первой Паралимпиаде в Лондоне-2012 четыре медали – два "золота" и два "серебра". Сначала о плавании Евгений даже не задумывался – у мальчика были проблемы с ногами, правая рука развилась по локоть, а на левой не хватало пальцев. Но несмотря на серьезные поражения опорно-двигательной системы, он отлично играл в настольный теннис и футбол.

Евгений Богодайко быстро стал звездой плавания. Источник: Obozrevatel

Но как-то Богодайко привели в бассейн, и он больше не смог без плавания. А мама Евгения признавалась, что после заплывов на крупных стартах из-за огромных физических и моральных усилий, случалось, что он вообще не мог ходить некоторое время. Но от спорта не отказывается. И уже стал 6-кратным паралимпийским чемпионом.

5. Лидия Соловьева (пауэрлифтинг, 41 год)

Ни с одной своей Паралимпиады, начиная с 2000 года, Лидия Соловьева не возвращалась без наград, успев стать трехкратной чемпионкой по пауэрлифтингу. И в 41 год Соловьева даст фору многим молодым. Тем более в Токио приехала после "золота" Рио-2016.

Лидия Соловьева хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Источник: Obozrevatel

Интересно, что после детдома миниатюрную девушку (рост — 128 см, вес — 39 кг) отправили учиться на швею, но она выбрала далеко не самый женский вид – пауэрлифтинг. Мечта Соловьевой - стать самой сильной женщиной планеты во всех весовых категориях. Для этого ей надо поднять штангу весом 120 кг и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

6. Роман Павлик (легкая атлетика, 38 лет)

Один из ветеранов украинской команды Роман Павлик – мастер на все руки. С двух Паралимпиад он привез семь медалей, четыре из которых – золотые. При этом в 2008 году выиграл дистанции 100 и 400 метров, а четыре года спустя был лучшим в беге на 200 метров и прыжках в длину. Хотя после рождения врачи считали, что у мальчика практически нет шансов выжить. Павлику поставили диагноз – ДЦП, плюс Роман сейчас практически не слышит, но это не помешало ему окончить магистратуру факультета олимпийского спорта.

Легкоатлет Роман Павлик и бегает быстро, и прыгает далеко. Источник: Obozrevatel

Тренера легкоатлета Виктор Деркач как-то рассказал, что Роман добился успеха благодаря своим антропометрическим данным: 45-й размер обуви и очень длинные пальцы, благодаря чему его бег мягкий и в то же время мощный. Наставник также отмечал самодисциплину Павлика.

7. Егор Дементьев (велоспорт, 34 года)

Так получилось, что с рождения у Егора одна рука была короче другой. Однако это не мешало ему делать карьеру в велоспорте. Дементьев был чемпионом Украины среди гонщиков до 23 лет и подавал большие надежды. Но едва не попрощался с мечтами о спортивной карьере в 2011 году, когда его сбила машина. Компрессионный перелом позвоночника, и врачи запрещали велогонщику вставать. Но после трех месяцев в постели он приступил к тренировкам и буквально через год выиграл Паралимпиаду.

Егор Дементьев участвует и в соревнованиях со здоровыми спортсменами. Источник: Obozrevatel

Две золотые медали Дементьева на Играх-2012 стали сенсацией. Сначала он первым финишировал в 24-километровой гонке на шоссе, а затем выиграл и 80-километровый заезд. После чего на спортсмена посыпались награды чемпионатов мира и Европы. А в Рио он показал себя разноплановым гонщиком, привезя по "золоту" с шоссе и треке.

8. Антон Дацко (фехтование, 38 лет)

Антон Дацко, сидя в инвалидном кресле, просто мастерски владеет рапирой и саблей. "Мушкетер на коляске", как за глаза прозвали Антона, начинал на Паралимпиадах с "серебра" Лондона-2012, а затем добрался и золотой медали в Рио-2016 в сабле. Но останавливаться на достигнутом не собирается.

Антон Дацко хорошо владеет рапирой и саблей. Источник: Obozrevatel

Дацко с детства был очень активным мальчиком, но в 16 лет при падении с дерева получил травму позвоночника. И тогда реабилитологи посоветовали ему заняться спортом всерьез, иначе все мышцы атрофируются. Антон, у которого есть образование портного, пробовал силы в настольном теннисе и стрельбе из лука, но нашел себя в фехтовании. И верит, что когда-нибудь оно поставит его на ноги.

9. Василий Ковальчук (пневматическая стрельба, 48 лет)

Один из самых опытных спортсменов паралимпийской сборной Украины – стрелок Василий Ковальчук, который является самым титулованным украинским "снайпером". Сначала в Лондоне-2012 он взял первую медаль Украины на Паралимпиадах в пулевой стрельбе, да еще с рекордом – 706,4 очка. А затем подтвердил свое звание чемпиона в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м лежа в Рио-2016.

Стрелок Василий Ковальчук один из самых опытных спортсменов Украины в Токио. Источник: Obozrevatel

Как признается стрелок, самое сложное в его виде почти полтора часа провести без движения: "Бывает, и судорога сводит. Но терпишь". Руку чемпион потерял в школьные годы во время посещения зоопарка, когда взялся за прутья клетки с медведем, и зверь ее оторвал. Тогда пришлось отказаться от игры на баяне. Затем чемпион мира и Европы успел поиграть в сборной Украины по футболу среди ампутантов.

10. Оксана Зубковская (легкая атлетика, 40 лет)

Оксана Зубковская не просто победительница трех последних Паралимпиад в прыжках в длину, но и рекордсменка мира среди спортсменов с нарушениями зрения – 6,60 метра. В легкую атлетику она пришла еще в школе и не уходила из сектора даже, когда не было результатов.

Оксана Зубковская выиграла уже три Паралимпиады кряду. Источник: Obozrevatel